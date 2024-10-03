ارتفاع أسعار اللحوم والعدس اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار اللحوم، والعدس، والفول السائب، والمسلي الصناعي خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الفول المعبأ والزيت والجبن الأبيض واللبن السائب ، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.26 جنيه، بتراجع 45 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 56.12 جنيه، بزيادة 3.18 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.09 جنيه، بزيادة 43 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 86.98 جنيه، بزيادة 6.79 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.82 جنيه، بزيادة 26 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.72 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 59.32 جنيه، بتراجع 5.74 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.91 جنيه، بتراجع 24 قرش.

لتر زيت الذرة: 101.15 جنيه، بزيادة 7.54 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 393.76 جنيه، بتراجع 3.28 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.78 جنيه، بزيادة 26 قرشا.

كيلو الأرز السائب 28.13 جنيه، بزيادة 65 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.08 جنيه، بتراجع 1.79 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.84 جنيه، بزيادة 1.96 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 261.24 جنيه، بزيادة 5.05 جنيه.

كيلو اللبن السائب 30.23 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 88.1 جنيه، بتراجع 13.57 جنيه.









