تعرف على سعر البلطي والكابوريا اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر السمك البلطي والمكرونة السويسي في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و86 جنيها، بتراجع جنيهين.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 195 جنيه، بتراجع 5 جنيهات.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 و420 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيها، بزيادة 25 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 115 و 155 جنيها.