عكس المألوف.. البيض البلدي أرخض من الأبيض بـ25 جنيها فما السبب؟

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار البيض الأبيض شهدت انخفاضا بالأسواق، ليصبح سعرها أقل من نظيرها الأبيض بنحو 25 جنيها، وهو على عكس المألوف.

وأرجع السيد هذا الانخفاض في أسعار البيض البلدي، إلى عزوف المربيين عن دخول دورات تربية جديدة تزامنا مع بدء موسم الشتاء الذي تزيد فيه إصابات ونفوق الدواجن.

وأوضح السيد، أن ذلك جعل منتجي البيض يبيعون البيض دون تفريخ وتحويله إلى كتاكيت، وهو ما أدى لكثرة المعروض من البيض البلدي وبالتالي تراجع أسعاره.

وبحسب السيد، يتراوح سعر طبق البيض البلدي بيت 125 و127 جنيها تسليم أرض المزرعة ليباع بنحو 140 و145 جنيها بالأسواق، ويتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 155 و157جنيها، تسليم أرض المزرعة، ليباع بنحو 165 جنيها بالأسواق، بفارق يتراوح بين 20 و25 جنيها عن نظيره البلدي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.