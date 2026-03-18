3 إجراءات من تنظيم الاتصالات لرفع كفاءة خدمات الاتصالات

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من الإجراءات الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، استهدفت تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الشبكات، وتحسين تجربة المستخدم، بالتواكب مع النمو المتزايد في استخدام خدمات الإنترنت والاتصالات، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتحسين جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تلك الإجراءات:

إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

1- توقيع ملحق ترخيص لأكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات الهاتف المحمول في مصر

قام الجهاز بتوقيع ملحق ترخيص لأكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات الهاتف المحمول في مصر، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الطيف الترددي (2026–2030) التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "طيف بلا حدود… لمستقبل رقمي أفضل".

ومن شأن هذا الإجراء أن يسهم في الارتقاء بتجربة المستخدم وتحسين جودة خدمات نقل البيانات، لا سيما في ظل النمو المتسارع في معدلات استخدام الإنترنت وخدمات البيانات.

2- رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة

تنفيذ جولات ميدانية على عدد من المنشآت الفندقية فئات "3- 4- 5 نجوم" بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لمتابعة التزامها بالحد الأدنى لمستوى خدمات الإنترنت فائق السرعة، وذلك في إطار أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة المشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة السياحة والآثار، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الفندقية والقرى السياحية والفنادق العائمة، وتعزيز التجربة الرقمية للنزلاء بما يواكب المعايير العالمية، وتماشيًا مع المبادرة الرئاسية لرفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بقطاع السياحة.

3- اعتماد 317 محطة تغطية جديدة خلال الربع الرابع لعام 2025

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 317 محطة تغطية جديدة خلال الربع الرابع لعام 2025، مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

اقرأ أيضًا:

لماذا ترتفع أسعار الزيوت الآن؟ شعبة المواد الغذائية تفسر الأسباب

كيف يؤثر قرار الفيدرالي المرتقب على أسعار الذهب؟

لماذا تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود رغم استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟