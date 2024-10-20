إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 20 أكتوبر

03:58 م الأحد 20 أكتوبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4214 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4247 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3716 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3185 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29728 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة السعر الاسترشادي للذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد لـ "سكن لكل المصريين"
عيار 21 يتخطى 3700 جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد