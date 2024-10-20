تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 20 أكتوبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4214 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4247 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3716 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3185 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29728 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.