ب70 مليون يورو.. وزير الصناعة يبحث مع شركة بادما البولندية إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث بالعلمين

كتبت- دينا خالد:

بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال لقائه مع وفد شركة بادما البولندية المتخصصة في تصنيع الأثاث المنزلي برئاسة داريك كروبا رئيس الشركة خطة الشركة لضخ استثمارات بالسوق المصري في تصنيع منتجات الأثاث من خلال إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 400 ألف متر باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو لإنتاج الأثاث للتصدير لأسواق أوروبا وأمريكا.

وبحسب بيان الوزارة حضر اللقاء أحمد مجدي، الرئيس التنفيذي لشركة بادما ايجيبت، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.

كما وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لسرعة إنهاء إجراءات تأسيس الشركة بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وأشاد مسؤولو الشركة بالدعم غير المسبوق من الوزير والتيسيرات التي حصلت عليها الشركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يخص إجراءات تخصيص الأرض الصناعية لإقامة المشروع وكذا دعم هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح الوزير ضرورة تنويع منتجات الشركة المزمع إنتاجها بالسوق المصري لتشمل الأبواب وتجاليد الحوائط وأرضيات MDF والديكورات.

وكلف الوزير مركز تحديث الصناعة بعمل حصر بمصانع إنتاج خشب MDF في مصر التي يمكن التنسيق بينها وبين الشركة البولندية لتوريد خامات الأخشاب والمواد الخام اللازمة لتصنيع الأثاث.

وأكد الوزير أهمية استفادة الشركة من المقومات الاستثمارية الكبيرة بالسوق المصري والتي تشمل التيسيرات والبنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق خاصة وأن مدينة العلمين الجديدة تعتبر من أهم المدن الواعدة في مجالات الصناعة والسياحة:

ولفت إلى أن الشركة ستستفيد من موقع المصنع في توريد منتجاتها لمدينة العلمين الجديدة والمناطق السياحية المحيطة بها.

وأكد داريك كروبا رئيس شركة بادما البولندية حرص الشركة على الإسراع في ضخ الاستثمارات في مصر باعتباره سوق واعد وكذا بما يتماشى مع خطط الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية.

وتستخدم كل امكانياتها الرائدة لدعم وتطوير المصنعين المصريين للوصول إلى المستوى العالمي وتحقيق أعلى مستويات جودة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الشركة تخطط لتحقيق 200 مليون يورو صادرات سنوية إلى أوروبا وأمريكا والبلدان العربية، خاصة وأن الشركة تنتج عدداً من منتجات كبريات الشركات العالمية في مجال الأثاث.