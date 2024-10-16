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تراجع أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

10:23 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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كتبتـ أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 175.85 جنيه، بتراجع 3.1 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 176.69 جنيه، بتراجع 5 قروش.

أسعار البيض كرتونة البيض كرتونة البيض البلدي
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