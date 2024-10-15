20 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 12 و 18جنيهًا.

البطاطس: تتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 14 و22 جنيهًا

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و13 جنيهًا.

الكوسة: تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و 11 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 4 و 6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.