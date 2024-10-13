المواد الغذائية: قفزة في أسعار الزيت الخام بالأسواق بسبب ارتفاعه عالميا

كتبت_دينا خالد:

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الزيت الخام شهدت ارتفاعات متتالية بالسوق المحلي، وذلك للنوع "الأولين" والذي يستخدم للقلي في المطاعم.

وأضاف المنوفي لمصراوي، أن سعر كيلو الزيت الأولين ارتفع إلى 60 جنيها اليوم، مقابل 52 جنيها الخميس الماضي، بزيادة نحو 8 جنيهات.

وأرجع المنوفي ارتفاع أسعار زيت الأولين، إلى زيادة أسعاره عالميا، حيث نعتمد على استيراد أغلب احتياجاتنا من الزيوت من الخارج.

وأكد المنوفي، أن شركتي أرما وصوفولا" المنتجان لنوعين كريستال وعافية، لم ترفع الأسعار حتى الآن.

وزيت الأولين، هو أحد مشتقات زيت النخيل وهو الزيت النباتى الأشهر والأكثر إنتاجا واستهلاكا في العالم.

وتستورد مصر أكثر من 87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.

وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، بالإضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.