خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وانخفاض الأسمنت والذهب يعود للارتفاع

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار اللحوم والاسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب خلال منتصف التعاملات مقارنة ببداية التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق

85 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

18 جنيهًا لكيلو البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والفول والزيت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد