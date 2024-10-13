18 جنيهًا لكيلو البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

البطاطس: تتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 11 و18 جنيهًا.

البصل الأحمر: يتراوح بين 8 جنيهات، و12 جنيهًا.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و 11 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 4 و 6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي: يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 20 و35 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.