انخفاض أسعار اللحوم والفول والزيت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الفول، واللحوم، وزيت الذرة وعباد الشمس، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الجبن الابيض والرومي، والمسلي الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.52 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 58.82 جنيه، بتراجع 2.29 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.38 جنيه، بتراجع 1.26 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 83.31 جنيه، بتراجع 9.93 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.46 جنيه، بتراجع 3.13 جنيه

كيلو المكرونة المعبأة: 31.24 جنيه، بتراجع 52 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 62.11 جنيه، بتراجع 6.77 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.63 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

لتر زيت الذرة: 102.45 جنيه، بتراجع 5.35 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.5 جنيه، بتراجع 7.17جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.68 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.18 جنيه، بتراجع 76 قرشا.

كيلو الفول السائب: 46.07 جنيه، بزيادة 2.34 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 123.2 جنيه، بزيادة 4.74 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 250.42 جنيه، بزيادة 52 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 29.29 جنيه، بتراجع 43 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 115.36 جنيه، بزيادة 2.87 جنيه.