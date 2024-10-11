خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض العدس والذهب يواصل الصعود

كتبت - أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البصل والليمون..أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

ارتفاع أسعار الفول وزيت الذرة وانخفاض العدس اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة