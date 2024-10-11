ارتفاع البصل والليمون..أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفاع أسعار البصل، والفلفل الرومي، والليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

البطاطس: تتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 11 جنيهات، و18 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات

البصل الأحمر: سجل 8 جنيهات، و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 11 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و 11 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 4 و 6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 12 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي: يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 20 و 35 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و 9 جنيهًا، بزيادة 1.5 جنيه.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.