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أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

11:20 ص الجمعة 11 أكتوبر 2024

اسعار السمك

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر المكرونة السويسي في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و 85 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و200 جنيه، بزيادة 30 جنيهًا.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و325 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و 380 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.

أسعار السمك المأكولات البحرية أسعار الأسماك اليوم
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