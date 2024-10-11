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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

01:55 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعةفي مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 15 جنيهًا، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2380 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3060 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3570 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4080 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28560 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43% إلى نحو 2641 دولار اللأونصة، بحلول التعاملات المسائية (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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