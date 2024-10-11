ارتفاع أسعار الفول وزيت الذرة وانخفاض العدس اليوم الجمعة بالأسواق

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، وزيت الذرة، واللحوم، والمسلى الصناعى خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر العدس والجبن الرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.85 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 53.51 جنيه، بزيادة 95 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.95 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 78.58 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.2 جنيه، بتراجع 88 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.22 جنيه، بزيادة 21 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 59.88 جنيه، بتراجع 4.47 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.45 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 94.23 جنيه، بزيادة 1.47 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.73 جنيه، بزيادة 5.27 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.67 جنيه، بزيادة 63 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.54 جنيه، بتراجع 48 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 44.6 جنيه، بزيادة 2.82 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.71 جنيه، بزيادة 39 قرش.

كيلو الجبن الرومي: 257.32 جنيه، بتراجع 2.16 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.29 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 103.96 جنيه، بزيادة 6.45 جنيه.