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BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

11:16 ص الإثنين 08 يناير 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في الأسواق عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40454 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42724 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2280 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز الأسمنت الرمادي

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