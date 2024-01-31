ارتفاع جديد لأسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الحديد ارتفاعها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، كما زادت أسعار الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 49455 جنيها، بزيادة 570 جنيها.

سعر طن حديد عز: 53240 جنيها، بزيادة 971 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2406 جنيهات، بزيادة 22 جنيها.