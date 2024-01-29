بعد تجاوز 29 ألف نقطة.. رقم قياسي جديد للبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.1% إلى مستوى 29228 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مسجلا مستوى قياسيا جديدا عند الإغلاق.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.06%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.97%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم صافي شراء بقيمة 36 مليون جنيه وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 32 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 68 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 3.47% إلى مستوى 28626 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.