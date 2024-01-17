منطقة تخزين منتجات البترول بالعلمين الجديدة تدخل الخدمة في صيف 2024

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن منطقة العلمين الجديدة تشهد حاليا استكمال تنفيذ المنطقة الجديدة لتخزين وتداول المنتجات البترولية، والمخطط أن تدخل الخدمة صيف العام الحالي بعد استكمال الأعمال، ومشروع خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة ميدور بالإسكندرية إلى ميناء الحمراء البترولي بالعلمين بطول 145 كم.

وأضاف الملا، خلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول، أن هذه المشروعات تخدم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية التي أطلقت تنفيذها الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية في العلمين الجديدة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأكد أن الشبكة القومية لنقل البترول التي تمثل الشرايين الرئيسية لإمداد البلاد بالطاقة شهدت اهتماما كبيرا بتعزيز ورفع كفاءة خطوطها التي تنقل خام البترول والمنتجات البترولية إلى مناطق التكرير والتوزيع للمستهلكين، علاوة على دورها الحيوي في تعزيز الدور المهم لمصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول.

وأوضح الملا أن أثر تطوير خطوط الشبكة كبير على سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية والوقود، موضحا أن تجاوز التحديات الخاصة بإمداد السوق المحلي بالبوتاجاز جاء بفعل تعظيم ومضاعفة البنية التحتية لشبكة التداول والنقل والتخزين للبوتاجاز لتصبح 6 نقاط لاستقبال كميات البوتاجاز في الموانئ وتداولها ونقلها لمناطق الاستهلاك بدلا من نقطتين في السابق.

ووجه الوزير بسرعة استكمال تنفيذ الخط الجديد من منطقة السخنة إلى منطقة عجرود بالسويس الذي انتهت مرحلته الأولى بطول 35 كم، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بطول 65 كم من أجل تداول ونقل البترول الخام من خلال الربط بين منطقة مركز تداول المنتجات البترولية بالسخنة، والبنية التحتية في منطقة السويس البترولية وهو ما يعظم من القيمة المضافة من البنية التحتية.

كما لفت الملا إلى المضي قدما في مشروعات متعددة لرفع كفاءة خطوط نقل الوقود لمحطات الكهرباء باستثمارات يضخها قطاع البترول لتنفيذ تلك المشروعات بالغة الأهمية، وفقا للبيان.

كما أشار إلى أن شبكة خطوط نقل البترول القومية شهدت نقلة نوعية في إدارتها وتشغيلها من خلال التحول الرقمي بعد أن صار لشركة أنابيب البترول مركز تحكم رقمي في الشبكة يتيح سرعة وكفاءة التحكم والمناورة في استخدام الخطوط.

واستعرض المهندس نبوي محمود، رئيس شركة أنابيب البترول، ملامح خطتها الطموح لاستكمال المشروعات الجديدة لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل البترول خلال العام المالي 2024-2025.