زيادة أسعار السمك البلطي والجمبري وانخفاض المكرونة بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، والجمبري، بينما تراجع سعر المكرونة السويسي في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و73 جنيها، بزيادة جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيها و420 جنيها، بزيادة 30 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و235 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 90 و130 جنيها.