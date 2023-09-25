البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 20282 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.2%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.66% إلى مستوى 20214 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.