البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 20282 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.2%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.66% إلى مستوى 20214 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.
سوق مصراوى
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