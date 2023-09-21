ارتفاع الدينار الأردني.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر بيع الدينار الأردني، مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستويات أمس، بينما تراجع سعر شراء الدينار الكويتي وارتفع سعر بيعه، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وينشر مصراوي أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ومقارنتها بتعاملات أمس، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 98.95 جنيها للشراء بتراجع 5 قروش، و99.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه، و43.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.