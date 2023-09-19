شركتا البريد للاستثمار والتوزيع تستحوذان على 40% من منصة "رودرز"

كتب - علاء حجاج:

وقعت شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري، وشركة البريد للتوزيع الذراع اللوجستي للبريد المصري عقد استثمار بحصة مساهمة قدرها 40% من إجمالي أسهم شركة "رودرز".

وقع العقد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، وأحمد على عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، وأحمد فائز، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للتوزيع، وسامر غرايبة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مايلرز"، وحسام عز العضو المنتدب لشركة فوري، وعمار زوايده، العضو المنتدب لشركة رودرز، ونور شوقي، الرئيس التنفيذى لشركة سوفتك.

وشركة "رودرز" تأسست في 2021، وهي شركة تكنولوجيا معلومات مختصة بتوفير حلول للقطاع اللوجستي وقد قامت ببناء منصة تعهيد جماعي لربط مقدمي خدمات التوصيل (الأفراد، وشركات التوصيل الصغيرة) بمقدمي خدمات التجارة والتجزئة الإلكترونية والبائعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، أن العقد يأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو تنمية وزيادة استثماراتها عبر الاستثمار في الشركات والمشروعات الواعدة في مختلف القطاعات، والتركيز على قطاعي الخدمات المالية واللوجستية بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي في إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة مع تحقيق عوائد استثمارية مجزية من خلال شركة البريد للتوزيع وشركة البريد للاستثمار بصفتهما الذراعان الاستثماري واللوجستي للبريد المصري.

وأشار إلى أن استحواذ شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع على حصة في رأس مال شركة "رودرز" سيسهم بشكل كبير في تنمية مجال التجارة الإلكترونية و يعكس استراتيجية البريد المصري التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع التوصيل وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر وسرعة التغيير في أنماط التجارة والتسوق.