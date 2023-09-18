ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35475 جنيها، بزيادة 450 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36715 جنيها، بزيادة 763 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2015 جنيها، بزيادة 53 جنيها.