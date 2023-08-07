سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1435 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1845 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2152 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2459 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17216 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1937 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع نحو 6 دولارات بنسبة انخفاض قدرها 0.30% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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