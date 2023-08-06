سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط 6 جنيهات للجرام مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 6 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1436 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1846 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2154 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2462 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17232 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1943 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بارتفاع 8.85 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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