سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بدايةالتعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1433 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1932 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 2.2% دولار بانخفاض قدره 0.12% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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