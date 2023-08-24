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انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الخميس

11:26 ص الخميس 24 أغسطس 2023

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري والبوري، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و76 جنيها، بانخفاض جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 و95 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و300 جنيه، بارتفاع 25 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي

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