خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم وصعود السكر والحديد والذهب

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار الحديد في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق، بينما انخفضت أسعار الدواجن، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة

قفزة في أسعار الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي وانخفاض البوري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار الخيار والجزر والكوسة والفلفل بسوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار اللحوم والجبن الرومي وارتفاع السكر والعدس اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ترتفع 15 جنيها للجرام بمنتصف التعاملات