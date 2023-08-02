ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35844 جنيها، بزيادة 138 جنيها.

سعر طن حديد عز: 37570 جنيها، بزيادة 200 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1933 جنيها، بزيادة 37 جنيها.