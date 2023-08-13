بعد قفزة مفاجئة.. هبوط كبير بسعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

شهد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر تراجعا كبيرا مع بداية التعاملات وذلك بعد قفزة كبيرة أمس، وانخفض الجرام في الصباح بنحو 90 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

كان سعر الذهب قفز خلال تعاملات أمس بنحو 250 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس الأول.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1573 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 2023 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2360 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2697 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1914 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 1.28 دولارا بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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