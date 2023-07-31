وزير البترول يفتتح التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من توسعات "ميدور"

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كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" بالإسكندرية، وذلك ضمن جولة ميدانية أجراها بالمشروع.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، تشمل المرحلة الثالثة من المشروع مجمع التقطير الجوي والتفريغي، ومشروع معالجة السولار بالهيدروجين، ومشروع إنتاج الهيدروجين، ووحدة معالجة المياه الحامضية، ووحدة مياه التبريد.

وتضمنت الجولة عقد اجتماع موسع للملا مع فريق عمل المشروع من الوزارة وهيئة البترول وشركات إنبي وبتروجت وتكنيب، قدم خلاله كارلو أجنازيو مدير المشروعات بتكنيب، عرضاً توضيحياً حول مشروع التوسعات بحضور فرانشيسكو كاماراتا مساعد رئيس شركة تكنيب لتنمية الأعمال.

وأكد الملا أهمية مشروع التوسعات بميدور وما يترتب عليه من زيادة قدرة المصفاة وإنتاجها، وأثنى على التكامل الذي ينتهجه فريق عمل المشروع من الوزارة وهيئة البترول وشركات ميدور وإنبي وبتروجت وتكنيب الإيطالية والتزامهم بالتنفيذ وفق المخطط للمشروع.

وأوضح أن ذلك يأتي بالرغم من أن المشروع جاء في ظل تحديات ضخمة على رأسها التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتموين عالمياً، وقدرة فريق العمل على مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة، لافتاً إلى أن تلك المشروعات تسهم في صقل مهارات الشباب والعاملين واكتسابهم مهارات وخبرات فنية متخصصة.

كما شدد الملا على أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين وضمان استمرارية الأعمال.

واستمع الملا والحضور خلال الجولة لعرض توضيحي من المهندس سيد الراوى رئيس ميدور حول موقف تقدم الأعمال في مشروع التوسعات، الذي يهدف لزيادة طاقة المصفاة حوالي 60%.

وتضمن العرض أنه يتم الإسراع بتنفيذ المشروع والتشغيل التجريبي لوحداته الإنتاجية تباعاً حتى اكتماله، حيث استطاع فريق عمل المشروع ربط الوحدات الإنتاجية ذات التقنيات المتقدمة وتنفيذ الإنشاءات سواء في المساحات الفارغة أو المساحات المتضمنة في المصفاة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واستدامة عمل المصفاة.