انخفاض المانجو.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والجزر والفاصوليا والباذنجان والفلفل الحامي والخيار الصوب والعنب البناتي الأحمر والأصفر، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار المانجو العويس والزبدية.

كما انخفضت أسعار المانجو العويس والهندي والزبدية، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.75 و6.25 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

البطاطس بين 8 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل بين 12 و17 جنيها.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

الجزر بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 14 و18 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات.

البامية بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و18 جنيها، بارتفاع جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 15 و25 جنيها، بارتفاع 7 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 16 و30 جنيها، بانخفاض جنيهين.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و18 جنيها، بانخفاض جنيهين.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.