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البورصة تعلن إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو

11:40 ص الإثنين 17 يوليو 2023
البورصة تعلن إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو

البورصة

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القاهرة- مصراوي:

أعلنت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل لمدة 4 أيام متواصلة بدءا من الخميس المقبل وحتى يوم الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 23 يوليو، إلى جانب الإجازة الأسبوعية.

وقالت البورصة في بيان لها اليوم الاثنين: "تقرر أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 حتى يوم الأحد 23 يوليو 2023 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية 1445 وذكرى ثورة 23 يوليو".

وأضافت أن العمل سيستأنف بالبورصة المصرية يوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023.

سوق مصراوى

البورصة ثورة 23 يوليو رأس السنة الهجرية

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