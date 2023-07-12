البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.25% إلى مستوى 17197 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وزاد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.78%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.13% إلى مستوى 17155 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.
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