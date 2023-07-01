القيمة السوقية لشركة آبل تتجاوز 3 تريليونات دولار لأول مرة

القاهرة- مصراوي:

أنهت شركة أبل جلسة تداول أمس الجمعة بارتفاع القيمة السوقية للشركة لمستوى قياسي وصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، مدفوعة بعلامات تحسن التضخم والمراهنات على أن صانع أيفون iPhone سوف يتوسع بنجاح في أسواق جديدة، وذلك بحسب ما نشرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن أسهم الشركة الأعلى قيمة في العالم قفزت بنسبة 2.3% إلى 193.97 دولارًا خلال جلسة تداول أمس، مما منحها رأسمال سوقي قدره 3.05 تريليون دولار.

ويعد هذا هو الإغلاق القياسي الرابع على التوالي لشركة أبل.

كانت أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفعت وعلى رأسها أبل وتسلا ونفيديا، وذلك بعد أن أظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر سعر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي قد ارتفع بوتيرة أقل في مايو مما كان عليه في أبريل، مما يعكس تقدم الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم.

وارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 49% منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، مدفوعة بالرهانات على اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من نهاية حملته لرفع أسعار الفائدة، والتفاؤل بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، وفقا للوكالة.

وأظهر أحدث تقرير ربع سنوي لشركة أبل في مايو أن الإيرادات والأرباح تراجعت لكنها ما زالت تفوق توقعات المحللين.

ويأتي هذا الإنجاز الهام الذي حققته شركة آبل بقيمة 3 تريليونات دولار بعد إطلاق سماعة الواقع المعزز باهظة الثمن في 5 يونيو، وهو أخطر رهان لها منذ طرح iPhone قبل أكثر من عقد من الزمان.

وارتفع السهم بنسبة 7% منذ ذلك الحين، بحسب رويترز.