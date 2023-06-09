سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، مع بداية تعاملات الجمعة، عند نفس مستوى التعاملات المسائية أمس.

وكان سعر جرام الذهب شهد تذبذبا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث انخفض بشكل كبير في بداية اليوم، قبل أن يعوض جزء من خسائره بحلول منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1560 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1958 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء أمس الخميس، بارتفاع 18.5 دولار، وبنسبة 0.96%، مقارنة بما كان عليه في نهاية الجلسة السابق، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.