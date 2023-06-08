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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب وتراجع طفيف في اللحوم

01:56 م الخميس 08 يونيو 2023
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب وتراجع طفيف في اللحوم

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض بمختلف أنواعه بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما واصلت أسعار الحديد تراجعها، كما انخفضت أسعار اللحوم بشكل طفيف، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وعادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات لتعوض خسائر الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الحديد تواصل التراجع اليوم الخميس في الأسواق

تراجع طفيف لأسعار اللحوم الطازجة في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

75 جنيها للبلطي .. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

تخطى 100 جنيه.. ارتفاع سعر البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس

بعد انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع مع منتصف التعاملات

سوق مصراوى

أسعار اللحوم أسعار الدواجن أسعار الذهب أسعار الحديد أسعار الأسماك أسعار البيض أسعار الخضروات

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