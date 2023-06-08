لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. البترول: صيانة طارئة بمنطقة بالقاهرة خلال ساعات

كتبت- دينا خالد:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" التابعة لوزارة البترول، عن أعمال صيانة طارئة لشارع سبيل الخازندار مع شارع المساحة الجيولوجية بالعباسية وذلك اليوم الخميس بدءاً من الساعة الرابعة عصراً.

وأشارت الشركة، إلى أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء، وطالبت العملاء بتحمل الرائحة.

وأضافت الشركة، أنه في حالة وجود أي استفسار، يمكن الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارىء الشركة على 129.

وكانت الشركة وصلت الغاز الطبيعي إلى 200 ألف عميل منزلي، و1351 عميلاً تجارياً و51 مخبزاً بلدياً بالإضافة إلى 21 عميلاً صناعياً خلال عام 2022 في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وفقا لبيان سابق من وزارة البترول.