تراجع طفيف لأسعار اللحوم الطازجة في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول وزيت عباد الشمس واللحوم الطازجة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة والدواجن الطازجة والجبن الأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.64 جنيه، بانخفاض 72 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.94 جنيه، بانخفاض 1.22 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.46 جنيه، بانخفاض 33 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.42 جنيه، بانخفاض 1.78 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.06 جنيه، بانخفاض 71 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.58 جنيه، بانخفاض 55 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.4 جنيه، بانخفاض 98 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.17 جنيه، بارتفاع 2.44 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.2 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.58 جنيه، بانخفاض 1.1 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 86.97 جنيه، بارتفاع 1.08 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.44 جنيه، بانخفاض 67 قرشا.

كيلو الفول السائب: 34.95 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 93.06 جنيه، بارتفاع 1.28 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 176.75 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

لتر اللبن السائب: 19.67 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

لتر اللبن المعبأ: 27.48 جنيه، بانخفاض 33 قرشا.