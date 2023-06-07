خريطة الأسعار: زيادة الأرز واللحوم وهبوط الزيت والحديد.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم والأرز المعبأ بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الحديد وزيت الطعام، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وعادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات لتعوض خسائر الصباح، كما واصلت أسعار البيض ارتفاعها في المزرعة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الأرز المعبأ واللحوم وانخفاض الزيت بالأسواق اليوم الأربعاء

انخفاض ورق العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع البلطي والبوري .. سعر السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

تراجع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأربعاء تواصل الارتفاع في المزرعة