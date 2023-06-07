ارتفاع أسعار الأرز المعبأ واللحوم وانخفاض الزيت بالأسواق اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ واللحوم الطازجة والجبن الأبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل انخفضت أسعار الجبن الرومي وزيت الذرة وزيت عباد الشمس واللبن المعبأ.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.36 جنيه، بارتفاع 1.13 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.16 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.79 جنيه، بارتفاع قرشين.

لتر زيت عباد الشمس: 62.25 جنيه، بانخفاض 1.07 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.77 جنيه، بارتفاع 45 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.13 جنيه، بارتفاع 41 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.38 جنيه، بانخفاض 18 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 70.73 جنيه، بانخفاض 4.21 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.13 جنيه، بانخفاض قرشين.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.59 جنيه، بارتفاع 1.78 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 85.89 جنيه، بارتفاع 61 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.11 جنيه، بارتفاع 58 قرشا.

كيلو الفول السائب: 34.89 جنيه، بانخفاض 66 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 91.78 جنيه، بارتفاع 3.54 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 176.78 جنيه، بانخفاض 14 جنيها.

لتر اللبن السائب: 19.76 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.81 جنيه، بانخفاض 1.23 جنيه.