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90 جنيها لكيلو البوري.. سعر السمك اليوم الأحد في سوق العبور

12:03 م الأحد 04 يونيو 2023
90 جنيها لكيلو البوري.. سعر السمك اليوم الأحد في سوق العبور

سعر السمك

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 140 و260 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير إلى بين 70 و170 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البوري ليتراوح بين 70 و90 جنيها.

سوق مصراوى

سعر السمك سوق العبور أسعار السمك اليوم السمك البلطي

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