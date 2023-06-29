70 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم:
استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و70 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و270 جنيها.
وزاد سعر كيلو الكابوريا بين 30 و180 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و160 جنيها.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 75 و95 جنيها.
سوق مصراوى
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