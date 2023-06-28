سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول التعاملات المسائية
كتبت- دينا خالد:
استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.
كان سعر جرام الذهب ارتفع بنحو 20 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس.
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1533 جنيها للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 1971 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه للجرام.
واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2629 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1910.2 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهايى تعاملات اليوم الأربعاء، بانخفاض 3.4 دولار بنسبة 0.18%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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