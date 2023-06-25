شعبة الدواجن توضح سبب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البيض ارتفعت بالمزرعة اليوم الأحد بين 110 جنيهات و112 جنيها مقابل 108 و110 جنيهات قبل الزيادة.

وبحسب السيد، فإن متوسط سعر كرتونة البيض يباع بالأسواق بنحو 115 جنيها.

وأرجع السيد ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإقبال على الشراء خلال اليومين الماضيين.

ويتراوح متوسط سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" بين 22800 جنيه و23 ألف جنيه، ويصل متوسط سعر طن الذرة الصفراء بنحو 11 ألف جنيه، ويصل سعر طن الفول الصويا إلى نحو 34 ألف جنيه، عند نفس مستويات الأسبوع الماضي، وفقا لقول السيد.

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن متوسط سعر الكتكوت بالمزرعة سجل 7 جنيهات، عند نفس مستوياته الأسبوع الماضي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.