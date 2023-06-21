بعد تقلبات.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها مع بداية التعاملات، ليقلص خسائره مع منتصف التعاملات ويرتفع الجرام 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1433 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1843 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1925 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الأربعاء، بتراجع 11 دولارا بنسبة 0.59%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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