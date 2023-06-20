بعد هبوط كبير أمس.. سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام بنحو 15 جنيها مقارنة بمستواه أمس.

كان سعر جرام الذهب شهد هبوطا كبيرا بحوالي 60 جنيها للجرام خلال تعاملات أمس الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأول.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1867 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1952 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 1.9 دولار بنسبة 0.10%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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